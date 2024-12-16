華航五新機 明年報到

中華航空（2610）明年預計再迎接五架A321neo，將大幅提升區域客貨運力，目前坐擁14架A321neo，全機隊25架將於2026年交付完畢，未來華航兩年亞洲區間運力將大成長。

華航總經理高星潢表示，華航A321neo客艙配置全平躺豪華商務艙12席及經濟艙168席，共計180席座位，A321neo客艙設計更貼近旅客需求，全艙等椅距也更加寬敞，豪華商務艙首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺座椅，配置可調式高活動隔板，讓旅客保有休憩隱私空間。

高星潢進一步指出，A321neo客艙設計藉由台灣獨特的自然景致與城市人文，延續東方美學意涵，透過迎賓登山情境，旅客於登機時彷彿走入自然山林，能夠一眼辨識出華航客艙專屬風格延續，同時伴隨著全新漸層金屬光及蝴蝶意象牆面，期盼旅客感受新世代客艙的蛻變。

另外，豪華商務艙如同置身山間茶館，帶給旅客沉靜典雅的氣息；經濟艙則彷彿置身於充滿活力的城市，帶給旅客連串驚喜的感受，邀請全球旅客共同領略台灣之美。

全新A321neo 窄體客機為華航區域航線主力機種，目前派飛東北亞如廣島、福岡、熊本、沖繩、高松及釜山等航點，東南亞則包含宿霧、清邁、峴港、檳城、金邊、帛琉等航點及香港兩岸航線，平均每周營運合計超過300個班次。

A321neo第一架彩繪機-皮卡丘彩繪機CI預計自2025年1月1日起，將派飛高雄出發的日韓航線，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾(仁川)航線，期盼能滿足蓬勃的高雄旅遊需求，同時吸引海外旅客造訪南台灣。