超商雙雄攻跨境電商服務

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導

超商雙雄近期積極擴充跨境電商服務，全家（5903）近期宣布，攜手跨境電商比比昂日貨與日本樂天獨家進軍二手精品市場，推出全新二手精品代購服務，有望帶動跨境包裹購買件數成長一至兩成。

此外，統一超7-ELEVEN也在今年與日本電商Mercari合作，進一步拓展台灣市場，單日包裹取件數接近萬件。

全家指出，過往消費者透過代購購買二手精品，常因不良賣家或商品來源不明而感到困擾。為了解決這一痛點，全家APP中的「比比昂日貨」專區與日本樂天集團旗下二手交易平台「Rakuten Rakuma」合作，平台上的所有商品皆經過日本官方鑑定，賣家需取得日本政府發行的舊物經營許可證並通過嚴格審查。

目前，已有超過百家日本知名二手精品名店進駐該平台。

此外，全家強調，消費者在購物流程中可使用中文與客服聯繫，客服會透過翻譯與日本賣家溝通，確保溝通無阻。

全家 日本 跨境電商

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