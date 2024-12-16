中鋼：鋼市有望蛇來運轉
鐵礦價格轉強，每公噸上衝至107美元，為近五個月最高，加上冶金煤同步上行，鋼鐵原物料行情高歌，有機會創造鋼市「小金龍」契機。中鋼（2002）董事長黃建智強調，將打造快又強的團隊協作，推動中鋼邁向新高峰。
黃建智指出，今年世界棒球12強賽，中華隊一開始不被看好，但藉由完整情蒐分析、球員調度果斷靈活及全隊上下彼此信任，突破極限打出一場又一場好球，最終摘下久違的世界冠軍，寫下台灣棒球史上嶄新的一頁。
他形容當今的鋼鐵市場就像一場喘息時間短，且局勢快速變化的棒球比賽，面對瞬息萬變的市場及強大的競爭對手，其中逆勢取勝的關鍵正是「速度」，只有具備夠快、夠積極的應變能力，才能預判形勢並搶先一步行動，創造更多的獲利機會，在關鍵的一局發揮最大戰力，推動中鋼邁向新的高峰。
國際鋼鐵原物料價格方面，中鋼專家指出，隨著中國大陸經濟宏觀政策刺激拉抬，鋼鐵期、現貨行情走揚，激勵亞洲鐵礦砂與優質硬焦煤上漲，鐵礦進口價衝上每公噸107.1美元，為近五個月高點，而澳洲優質硬焦煤上達FOB206.4美元。
主因在於大陸中央政治局會議釋放經濟工作六大方向，儘管中國大陸鋼市處於季節性市況，但內需鋼材與原料仍因期貨拉抬而上行，其中高爐重要原料鐵礦砂，持續受推動走高。
最重要的鐵礦砂部分，進口價格上周每公噸約105美元左右，隨後續漲到106美元後，再度反彈漲到107.1美元，一般解讀就是受到連兩天經濟工作會議宏觀政策刺激而拉升。
中鋼專家說，煤鐵礦是原料，原料行情走高，鋼價就可獲得支撐，雖然用鋼需求高低，仍是左右鋼市最核心關鍵，但原料走在前面，接下來預期中國大陸以及美國川普新政府都會有拚經濟的動作，鋼市前景不看淡，「蛇來運轉」的機會大增。
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