美東碼頭勞資談判陷僵局 貨櫃三雄受惠

國內貨櫃三雄前三季獲利佳，長榮（2603）前3季EPS達50.68、陽明海運（2609）為14.79元、萬海航運（2615）12.34元，2024年成為高獲利個股。

美東碼頭勞資談判陷僵局，再加上紅海危機無解，貨櫃輪景氣透明度拉長到明年第1季，陽明、萬海股價未突破百元，本周外資則狂敲陽明，買進3.2萬張，顯示對貨櫃輪信心在增加當中。

隨著貨櫃三雄前三季獲利寫下佳績，貨櫃三雄明年再度成為高股息概念股，如果高股息能搭配明年的營運前景不錯，就會吸引資金布局，尤其陽明、萬海前三季都已經賺超過一個資本額，股價都沒有突破百元，近期外資開始布局陽明，近一周買超陽明3.2萬張。

12月13日收盤時長榮海運收盤時股價為230元，上揚1.3%，萬海收盤為82.2元，上漲0.6%，陽明則來到80.4元、漲幅為2.29%；法人分析，高獲利加上低股價及明年展望透明度拉高，對於想要參與配息的投資人就有吸引力。

雖然貨櫃三雄10月、11月的營收都出現月減，然而月減幅度僅個位數，年增率都達5成以上，12月受惠於華人農曆年提前到來，需求再度提前出現，歐洲線的運價在12月初已經開始反彈，近期則是高檔盤旋；北美線元月因罷工陰霾籠罩，運價已經開始上揚，業界推估國內的長榮、陽明及萬海12月的營收、表現還不會太差，讓今年全年的獲利出現想像空間。

據物流業者統計，截至目前為止，2025年第1季大型的航商歐洲線都還是繼續繞行好望角，換言之，最少在明年第1季前的運價及營運都是維持高基期。再加上2025年美國線及歐洲線的長約價格一定會比2024年好，這個部分，長榮、陽明明年獲利保底基期墊高。