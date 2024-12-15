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中保科新廠啟用 跨入AI

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中保科集團旗下立捷國際新建工廠，將於12月16日舉行啟用典禮。中保科/提供
中保科集團旗下立捷國際新建工廠，將於12月16日舉行啟用典禮。中保科/提供

中保科（9917）集團旗下立捷國際新建工廠，將於12月16日舉行啟用典禮。隨著立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁，同時也宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程。

中保科善用AI來進行各項智慧城市的管理，即將啟用新竹廠屋頂全部放上太陽能板，也會導入儲能櫃系統；不只是自己的廠區設計大量運用AI，也會替客戶規劃各種節能減碳方案。

立捷國際前身定位為中保科的生產製造中心，配合科技研發中心，開發台灣市場專用系統確保獨特性，並生產製造完整供貨，是台灣科技保全首座從研發、設計到製作生產的一條龍製程的工廠。

中保科11月合併營收來到156.3億元，年增4.73%、月增5.23%。受惠於台商回流建廠，建廠需求高，加上中保科透過AI整合技術，提供維安及監控等服務，主攻智慧園區。另外，系統保全需求也持續穩定成長，中保科首創「AI智慧樓管」搭車辨管理，幫物業跟管委會省錢，也在競爭激烈市場開創新藍海。

立捷優勢除了工廠地點佳，距離機場、港口均約40分鐘車程，可快速出貨外，同時擁有國家品管及資安認證，是安全通訊專業廠；立捷也是從研發、設計到生產一條龍製程的專業AIoT本土製造工廠，可配合客戶少量多樣彈性出貨。

AI 中保科

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