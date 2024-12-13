四大超商強攻熱食商機

進入12月份氣溫越來越冷，下周即將步入冬至，統一超（2912）、全家、萊爾富以及OKmart四大超商相關銷售皆成長顯著。超商業者昨（13）日指出，每到冬季氣溫下降5度，平均熱食商品的銷量可達雙位數成長。

7-ELEVEN指出，各式溫補熱食業績可觀，以熱食自助區成長最為顯著，入冬以來相關類別業績已有雙位數成長。其中自有滷味品牌與米其林餐盤推薦燒鳥專門店聯名合作產品與新結構蒸玉米、蒸烤地瓜擴大導入至限定門市販售。另外微波即食的湯麵相關商品業績也有倍數成長表現，本週與拉麵名店獨家開發微波即食超商拉麵，持續帶動業績樂觀向上。而上個月甫推出的饗喫鍋火鍋，已擴大於超過1,600間門市引進專區販售，相關類別銷售也已倍數成長。

全家力推冬季溫熱飲品，指出冬季現做熱飲銷售杯數較冷飲高出三倍，看好溫暖商機，全家推出燒仙草與主打熱飲杏仁風味奶茶也在上市後獲得消費者好評。此外，據全家便利商店觀察，邁入冬天氣溫持續走低，帶動熟食區馬尚煮、關東煮、蒸包及茶葉蛋等品類業績雙位數成長。

全家表示，個人型鍋物料理買氣亦持續走揚，因此同樣瞄準火鍋商機，以即興開鍋為主題，滿足小家庭與個人自煮客的便利吃鍋需求，開賣逾50款火鍋湯品、超過100款蔬菜肉品。全家指出，依照過往銷售狀況，每年鍋物相關業績約可成長一至兩成。

萊爾富則以優惠活動吸引客群為特點，推出限時四周自有咖啡品牌指定飲品買一送一活動。再以便利料理的鍋物湯底與暖暖包等多款抗寒商品搶攻溫暖商機，可望帶來業績成長兩成。鍋物方面，獨家販售多款名店的常溫湯底，如王品集團旗下的石二鍋、聚日式鍋物等名店湯品，讓民眾不用出遠門也能享受名店鍋物。

OKmart搶攻甜食保暖商機，尤其觀察到熱飲銷售提升約三成，其中女性顧客更傾向選擇甜飲、溫補飲品。為迎合市場需求，OKCAFE推出冬季限定機能茶飲系列，更獨家與巧克力品牌推出門市滿額贈，挹注銷售動能。