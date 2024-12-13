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全球傳動11月每股虧0.32元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

全球傳動（4540）因有價證券於集中交易市場達公布注意資訊標準，昨（13）日公布11月自結合併營收1.98億元，稅前虧損0.38億元，稅後淨損0.32億元，每股稅後虧損0.32元。

全球傳動受惠半導體產業接單持續增長，加上10月出貨因颱風影響而遞延，11月合併營收1.98億元，月增39.3%、年增39.9%，不但年月雙增，且為近五個月來新高；累計今年前11月合併營收20.05億元、年減16.4%，年減幅持續收斂中。

全球傳動前三季稅後淨損3.40億元，每股稅後虧損3.54元。其中，第3季合併營收4.96億元，稅後淨損0.89億元，每股稅後虧損0.90元。

目前，全球傳動在手訂單約2.5至三個月，客戶以自動化及產業機械為主，明年持續佈局鋰電池、半導體、醫療產業應用。法人指出，全球傳動11月、12月客戶、經銷商需求有感回升，有助於第4季出貨、營收優於去年同期。

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