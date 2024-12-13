台鹽進軍寵物保健食品

為搶攻一年600億元的寵物消費市場，台鹽（1737）與福壽攜手合作，昨（13）日宣布推出毛小孩專用的關節保健食品「寵關鍵」和主食罐頭。聯名新產品將於台鹽生技全台門市、佑全連鎖藥局及各知名寵物店上架銷售，可為營運加持。

台鹽和福壽此次聯名新產品上市記者會是在高雄展覽館昨日登場的寵物展中舉行，活動現場由台鹽生技事業處長蔡良義和福壽消品事業部協理李曉雯共同主持。

蔡良義表示，該公司運用多項創新技術打造出國內第一家膠原蛋白GMP廠，陸續開發出獨家膠原蛋白成份；像備受長者青睞而熱銷的骨關節保養產品「關節錠」，即是使用「非變性二型膠原蛋白」。

而該產品在進行動物試驗時，發現對毛小孩的骨關節保養也非常有效；因此，內部規劃著手切入寵物保健市場，並與全台最大的動物飼料商福壽合作展開研發，成功開發出提供毛小孩進行全方位關節保健的「寵關鍵」產品。

其次，兩合作夥伴也有感寵物食安問題日益引發關注，為確保飲食安全，搭配台鹽的「台鹽海洋純水」設計出主食罐頭。

李曉雯並指出，台灣的寵物消費市場規模一年約600億元，其中，這幾年來發展最迅速的是保健食品區塊，兩業者相當看好聯名新產品的買氣，將於台鹽全台83家生技直營店、加盟店，和擁有87家據點的佑全藥局，以及東森寵物公園等多家知名寵物店上架銷售。