柏文擴增健身中心據點

本土最大健身中心業者柏文（8462）主力品牌「健身工廠」的台南、台中新據點，將於本月15日、28日相繼開幕，在現有廠館持續成長和新點效益顯現下，進一步推升營運上攻可期。

柏文昨（13）日表示，觀察全球健身市場，根據IHRSA(國際健康及運動俱樂部協會)數據顯示，隨著新冠疫情結束、社會健康意識提高，以及傳統健身行業智能化升級，全球健身俱樂部行業市場規模正進一步增加。

在2022年間，全球健身俱樂部市場規模達1,010億美元，預計至2027年，市場規模將超過1,400億美元，複合增長率大於7%，凸顯全球健身市場呈現快速增長。

看好市場前景，截至第3季為止，該公司今年在全台已新增六處健身工廠新據點。跨入第4季，位於台南市仁德區「仁德廠」及台中市北屯區「松竹廠」兩處新廠館已自11月預售，將分別於12月15日及12月28日開幕營運，可為營收增添新成長動能。柏文第3季營收13.45億元，季增5.4%，年增18.3%，創單季歷史新高；獲利方面，稅後純益0.96億元，季增5%，年增84.4%，為近11個季度新高，每股稅後純益1.23元。累計今年前三季獲利2.36億元，年增3.02倍，每股稅後純益3.02元。

展望明年，柏文規劃再新增八、九處「健身工廠」據點，北中南皆有新廠館開出，而且每一個季度都會有新據點加入營運，至明年年底，「健身工廠」廠館數將達85至86家。

而接下來的展店目標是2027年，「健身工廠」首家據點-高雄市博愛廠開幕屆滿20年的同時，將在台灣開出第100家店。

另外，看好疫後為開拓海外休閒運動市場的最佳時機，柏文先前透過投資取得大魯閣美國子公司15%股權，強強聯手準備赴美開拓棒壘球休閒運動市場。首階段將於未來三年分別於亞利桑那州鳳凰城、南加州及德州三大城市休士頓、達拉斯、奧斯汀展店。

此次除深化與大魯閣的策略合作關係，柏文同時藉此了解美國休閒運動市場成長潛力，作為「健身工廠」未來進軍海外市場的重要評估依據。