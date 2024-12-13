亞昕國際（5213）昨（13）日在法說會中表示，由於工期影響，不少建案將跨年度入帳，今年營運希望看齊去年，不過明年完工量一舉衝高；法人表示，在建案跨年度、甚至遞延至明年貢獻，明年亞昕完工量可望飆破200億元、創歷史新高。

亞昕國際原定今年有六大案完工，包括「亞昕一邸」、「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、「亞昕一緒」、「亞昕一沐」，以及馬來西亞「喜來城」入帳，惟亞昕指出，由於缺工，加上第4季不少颱風干擾，影響建案工期，包括「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等，將跨年度入帳。

亞昕國際強調，集團目前仍緊盯工程進度，目標「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」合計至少要有逾20億元入帳，但最終入帳多寡，需視交屋進度而定；亞昕昨日收在30.75元、下跌0.85元。

亞昕今年前三季有總銷10億元「亞昕一緒」貢獻，亞昕預期，第4季在「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」部分入帳下，今年營運可能與去年相當；惟亞昕強調，因交屋延宕影響，也將推升明年建案完工金額，有機會寫下不錯成績。

展望2025年，亞昕估計有七筆以上新建案完工挹注，包括分回總銷約55億元「擎天森林」、總銷27億元「亞昕一見」、總銷77億元「喜徠登」、總銷18億元「昕見築」，以及跨年度入帳的「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等案，法人初估，在七大新案貢獻下，明年亞昕國際完工量估破200億元，營收、獲利可望雙創新高。

新推案方面，亞昕暫定明年推出六筆新案，包括新北市「林口麗林段」總銷35億元、「中和圓通案」，以及台中西區總銷74.15億元「科博段案」、南屯區73.59億元「五權西路案」、北屯區38.99億元「洲際段案」、西屯區98.51億元「文商段案」等，總計明年規劃新案總銷估破320億元。亞昕國際表示，目前公司在手庫存可推新案土地金額約達443億元，包括新竹103億元「東門段」、53億元「光埔二期」，台中100億元「大連路案」、74億元「大進段」、113億元「豐圳段案」等五筆土地。