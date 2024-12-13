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得力法說會／兩岸減產縮編、越南擴增產能 2025年拚雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

得力（1464）總經理游逸能13日表示，明年成衣市場展望樂觀，大的運動品牌都有10~20%成長，另外，日本客戶UNIQLO需求旺，既有越南產能已無法滿足其需求，正積極設法擴充產能。整體而言，2025年公司營運以出貨金額來看可望雙位數增長，同時今年營收將挑戰120億元，明年營收將創歷史新高。

得力今日召開法說會，說明產能配置調整計畫。得力主要生產基地包括台灣台南廠、江蘇南通廠、越南平陽廠。游逸能表示，因應關稅以及各地市場成本變化，將調降兩岸產能與人力配置，其中，台南廠長纖布每月產能由300萬碼降至210萬碼，短纖布由90萬碼降至30萬碼，下修幅度分別達三成和逾六成。主要是台灣電費上漲，且徵收碳費在即，加上人力成本上揚，因此決定產能降載，包括設備將運送到越南廠，人力也縮編，由於是成本而不是接單問題，因此未來產能不會再恢復。

另外，中國大陸市場考量中美貿易戰以及大陸景氣大環境，南通廠產能也計畫下降，長纖布每月產能由350萬下調至250萬碼，下修幅度超過二成五。而越南廠產能則會上調，長纖布每月產能由450萬碼調高至520萬碼，短纖布維持120萬碼。同時後續會評估在兩岸和越南之外的第三地設廠，目前包括印尼、緬甸皆在評估中。

游逸能表示，南通廠雖下修產能，但會積極調整產品結構，目標維持現有產值，同時，過去部分外發的訂單未來也會轉回自有廠生產。

他也提到因應杭州得力廠、浙江福發廠拆遷而設立的新廠南通廠，在今年已全數通過既有品牌客戶驗廠， 8月已全產能稼動，今年第2季即虧轉盈。至於拆遷款，杭州得力廠二期已在上月入帳約1.5億人民幣，剩餘的第三期款項預估明年可入帳，合計三期共5億人民幣。浙江福發廠目前僅一期款項入帳約2,200多萬人民幣，二、三期仍未收到，三期合計約9,048萬人民幣。

在客戶結構方面，UA目前是得力最大客戶，營收占比二成，UNIQLO營收占比10~12%，Adidas占比10%，另Target占比8%、LULU占比6%。

人民幣 營收 越南

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