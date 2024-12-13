大飲法說會宣布蘋果西打重返通路 股價跳空漲停

以「蘋菓西打」聞名的老牌食品廠大飲總經理于忠敏昨天在法說會表示，蘋菓西打重回通路加上賣地挹注，明年營收拚恢復正常；大飲今天股價以13元攻上漲停，上漲1.15元。

大飲近年風波不斷，去年曾遭爆料，位於桃園市的平鎮廠生產飲料時水質不符規定，且出現不明沉澱物，桃園市政府衛生局稽查後發現缺失，令大飲停工3條產線，等同全廠停工。

大飲今年初更傳出因存款不足發生退票，于忠敏當時解釋，由於供應商溢收款發生出納疏失，導致2筆款項無法兌現，已將差額補足。

今年大飲也曾爆出積欠員工2.5個月的薪資，董事長蘇芸樂在今年股東會接受中央社記者詢問表示都已解決，無欠薪問題，今年6月開始恢復生產，產品陸續鋪貨中，會按部就班將產品上架全數通路。

此外，大飲今年第1季和第2季財務報告，皆被簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告。觀察大飲今年前3季財報，營收新台幣為1.38億元，年增28%，稅後虧損約4255萬元，較去年同期收斂，每股虧損0.75元。

目前大飲持續為全額交割股，依照證交所規定，若連續3年無法改善營運，將面臨停止交易的命運。一旦停止交易滿6個月未見起色，公司最快會在2026年下市。

于忠敏於昨天法說會提到，蘋菓西打飲料陸續恢復正常生產，也進行產線調整，今年7月處分不動產的處分利益將投入生產，明年營收可望恢復正常。

對於大飲2019年後即被打入全額交割股，于忠敏說，因之前公司有財務問題，隨著公司資金回流，營運逐步進入正軌，就等今年第4季財報和今年全年財報公布後，一切都依照證交所相關規定。