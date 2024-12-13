馬士基：明年貨櫃運量成長達7% 貨櫃三雄上漲
海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管表示，因美國可能對外課關稅、美國市場仍有強健需求，加上美工人可能重啟罷工、紅海問題尚未解決等，明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%。貨櫃三雄13日同步上漲，陽明海運（2609）表現最強，盤中漲幅逾3%，長榮（2603）、萬海（2615）漲幅逾1%。
馬士基北美區總裁范德史登（Charles van der Steene）表示，預測明年全球整體運量增長率在5%-7%之間，並預估紅海的中斷情況將持續到明年。
另外，由於美國東岸港口可能在明年1月發生碼頭工人罷工，以及總統當選人川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。范德史登說，從貨櫃市場的強勁勢頭來看，今日的預購訂單有一部分可能心理效應造成，與關稅或是美東港口可能發生下一場罷工有關。
長榮、陽明11月營收均呈現月減、年增，長榮11月單月營收360.9億元，月減13.08%，但仍年增59%；累計前11月營收達4,253.7億元，年增幅達68.1%。陽明單月營收174.78億元，月減7.98%，年增為60.1%；累計前11月營收2,057億元，年增58%。
物流業者認為，農曆春節腳步接近，遠東-北美線貨量會逐周上升，12月下半旬船公司也開始醞釀調漲美國線價格，但實際漲幅要等下周逐漸明朗。隨著美國總統川普即將上任，為規避關稅政策，目前觀察到部分貨主會趕在1月初出貨到北美地區，降低關稅影響。
貨攬業者指出，美東碼頭ILA與USMX勞資雙方對於設備自動化議題尚未達成共識，美東港口罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，成為近期業內重大的議題之一。
陽明今開高上漲，一度漲至81.8元，盤中漲幅逾3%；長榮盤中站回五日線，漲幅近2%；萬海則在三雄中近期走勢最弱，今股價出現反彈，漲幅逾1%。
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