快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

馬士基：明年貨櫃運量成長達7% 貨櫃三雄上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管表示，因美國可能對外課關稅、美國市場仍有強健需求，加上美工人可能重啟罷工、紅海問題尚未解決等，明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%。貨櫃三雄13日同步上漲，陽明海運（2609）表現最強，盤中漲幅逾3%，長榮（2603）、萬海（2615）漲幅逾1%。

馬士基北美區總裁范德史登（Charles van der Steene）表示，預測明年全球整體運量增長率在5%-7%之間，並預估紅海的中斷情況將持續到明年。

另外，由於美國東岸港口可能在明年1月發生碼頭工人罷工，以及總統當選人川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。范德史登說，從貨櫃市場的強勁勢頭來看，今日的預購訂單有一部分可能心理效應造成，與關稅或是美東港口可能發生下一場罷工有關。

長榮、陽明11月營收均呈現月減、年增，長榮11月單月營收360.9億元，月減13.08%，但仍年增59%；累計前11月營收達4,253.7億元，年增幅達68.1%。陽明單月營收174.78億元，月減7.98%，年增為60.1%；累計前11月營收2,057億元，年增58%。

物流業者認為，農曆春節腳步接近，遠東-北美線貨量會逐周上升，12月下半旬船公司也開始醞釀調漲美國線價格，但實際漲幅要等下周逐漸明朗。隨著美國總統川普即將上任，為規避關稅政策，目前觀察到部分貨主會趕在1月初出貨到北美地區，降低關稅影響。

貨攬業者指出，美東碼頭ILA與USMX勞資雙方對於設備自動化議題尚未達成共識，美東港口罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，成為近期業內重大的議題之一。

陽明今開高上漲，一度漲至81.8元，盤中漲幅逾3%；長榮盤中站回五日線，漲幅近2%；萬海則在三雄中近期走勢最弱，今股價出現反彈，漲幅逾1%。

營收 美國 關稅

延伸閱讀

中國若允許人民幣明年貶值 納瓦羅：川普將進一步提高關稅

美對多晶矽加關稅至50%

長榮航、長榮 四檔熱

下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅

相關新聞

泓德、亞通攻菲光電案場

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（12）日宣布，攜手亞通與菲律賓生力集團（SMC）旗下電力事業群SMGP簽訂投資條...

鈺齊客戶拉貨力道轉強

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（12）日舉行法說會，該公司表示，目前已逐步進入2025年春夏款出貨旺季，品牌...

天仁加大自動化資本支出

天仁（1233）昨（12）日召開法說會，副總經理陳中智表示，預計2025年將擴大投入自動化資本支出、提升海內外通路發展並...

大飲銀行借款 全數清償

老牌食品廠大飲（1213）昨（12）日召開法說會，總經理于忠敏指出，日前處分土地的價款已於11月下旬全數收取，且金融機構...

超商雙雄年菜業績 熱

超商雙雄年菜大戰開打，統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶話題，首次攜手多家星級飯店開發「星級夢幻套組年菜」；全家則...

集盛：紡織轉單效益可期

集盛（1455）總經理蘇百煌昨（12）日表示，川普加增關稅對台灣紡織業可正面看待，預期會有轉單效益。對於營運展望，今年進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。