大飲銀行借款 全數清償
老牌食品廠大飲（1213）昨（12）日召開法說會，總經理于忠敏指出，日前處分土地的價款已於11月下旬全數收取，且金融機構之借款已全數清償，目前已無其他負債並有充足資金投入公司營運。2025年將依據國內外市場通路趨勢布局，以期提高銷售動能。
大飲表示，熱銷產品如蘋菓西打PET600、CAN330已全面正常生產，並於各大開放性通路恢復上架銷售，PET1250、2000等產品目前也進行產線調整，預計明年將以最高品質全面回歸市場，期待明年營收恢復正常。
在營運概況方面，大飲面臨三大挑戰。首先，因2023年工廠停工以及產品的預防性自主下架回收，導致公司蒙受重大損失；其次，各項原物料價格持續大幅上漲，進一步推高生產成本，削弱了營業利潤並帶來損失；此外，各主要飲料廠紛紛推出蘋果風味蘇打飲品，搶奪公司市場商機。
展望未來，將依據國內外市場通路趨勢布局，提升產品品質與產能，搭配不同季節與節慶主題企劃行銷活動，增加消費者互動以提升產品活力。
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