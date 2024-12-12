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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

鈺齊客戶拉貨力道轉強

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（12）日舉行法說會，該公司表示，目前已逐步進入2025年春夏款出貨旺季，品牌客戶拉貨力道逐漸增強，下單動能亦轉正向看待，整體產業復甦正向明確。

鈺齊表示，第3季合併營收35.99億元，季減9.2%、年增1.5%，受業外匯兌損失1.82億元影響，單季稅後純益1.02億元，季減74.9%、年減69.7%，每股純益0.54元。

累計前三季合併營收102.23億元、年減22.6%，營業毛利18.93億元，營業利益8.27億元，稅前淨利9.97億元，稅後純益7.92億元、年減44.7%，每股稅後純益4.16元。

11月自結合併營收13.25億元，月增3.5%、年減3.7%，累計前11月合併營收128.28億元、年減18.6%，年減幅持續收斂。

營收 鈺齊

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