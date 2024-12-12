快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

天仁加大自動化資本支出

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

天仁（1233）昨（12）日召開法說會，副總經理陳中智表示，預計2025年將擴大投入自動化資本支出、提升海內外通路發展並強化零售數位化。

天仁於海外地區101家直營與加盟店，營業據點遍及美國、加拿大、香港等國家，在中國大陸設有天福茗茶達1,300家以上。此外，天仁自2022年7月下旬導入APP，至今綁定會員已達近40萬人，未來也會針對不同的數位工具規劃不同類型的活動，擴大與消費者接觸的深度與廣度。

天仁指出，因應近年來持續缺工的社會現象，將增加投入各項自動化資本支出於生產端的生產設備及銷售服務端的服務設備，期以自動化的資本支出來降低缺工所帶來的衝擊。

未來也會持續強化零售數位化的內涵，導入預點系統並搭配配送機制。

天仁 資本支出

延伸閱讀

如何避免川普關稅？加拿大擬以「3D」因應 安省揚言不惜切斷供電

【重磅快評】最好盟友先受羞辱 綠營恨不成美國51州？

赤洲挖出30塊恐龍化石大解封 港：位置偏遠別冒險登島

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

相關新聞

泓德、亞通攻菲光電案場

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（12）日宣布，攜手亞通與菲律賓生力集團（SMC）旗下電力事業群SMGP簽訂投資條...

鈺齊客戶拉貨力道轉強

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（12）日舉行法說會，該公司表示，目前已逐步進入2025年春夏款出貨旺季，品牌...

天仁加大自動化資本支出

天仁（1233）昨（12）日召開法說會，副總經理陳中智表示，預計2025年將擴大投入自動化資本支出、提升海內外通路發展並...

大飲銀行借款 全數清償

老牌食品廠大飲（1213）昨（12）日召開法說會，總經理于忠敏指出，日前處分土地的價款已於11月下旬全數收取，且金融機構...

超商雙雄年菜業績 熱

超商雙雄年菜大戰開打，統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶話題，首次攜手多家星級飯店開發「星級夢幻套組年菜」；全家則...

集盛：紡織轉單效益可期

集盛（1455）總經理蘇百煌昨（12）日表示，川普加增關稅對台灣紡織業可正面看待，預期會有轉單效益。對於營運展望，今年進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。