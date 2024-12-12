天仁加大自動化資本支出

天仁（1233）昨（12）日召開法說會，副總經理陳中智表示，預計2025年將擴大投入自動化資本支出、提升海內外通路發展並強化零售數位化。

天仁於海外地區101家直營與加盟店，營業據點遍及美國、加拿大、香港等國家，在中國大陸設有天福茗茶達1,300家以上。此外，天仁自2022年7月下旬導入APP，至今綁定會員已達近40萬人，未來也會針對不同的數位工具規劃不同類型的活動，擴大與消費者接觸的深度與廣度。

天仁指出，因應近年來持續缺工的社會現象，將增加投入各項自動化資本支出於生產端的生產設備及銷售服務端的服務設備，期以自動化的資本支出來降低缺工所帶來的衝擊。

未來也會持續強化零售數位化的內涵，導入預點系統並搭配配送機制。