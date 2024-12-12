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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

集盛：紡織轉單效益可期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

集盛（1455）總經理蘇百煌昨（12）日表示，川普加增關稅對台灣紡織業可正面看待，預期會有轉單效益。對於營運展望，今年進行產銷調整，明年將增加更多高毛利率訂單，看好明年營收、獲利會比今年好。

集盛昨日舉辦法說會，蘇百煌表示，過去中國大陸透過價格競爭，影響台廠訂單，若美國對大陸課徵40%甚至60%關稅，則台廠將成為最有競爭力的供應商，可以說是第一甚至唯一選擇，未來將積極開發美國市場。

集盛前三季營收73.18億元，年增34%，稅後純益7,577.6萬元，每股純益0.14元，較去年同期虧轉盈。從前三季產品銷售統計來看，尼龍粒營收占比52.9%，加工絲占比30.3%，另外，原絲9.3%、工程塑料6.5%。相較於上半年，尼龍粒比重下滑、加工絲提升。目前尼龍粒有超過七成五以上外銷，加工絲則九成五以上內銷。

蘇百煌表示，尼龍紡織因大陸大量製造，進行價格破壞，使原絲稼動率目前僅六成，但這大概已是最差的狀況，明年中美關稅可能會提高，對台廠將帶來正面效益。此外，尼龍PA6主原料CPL價格12月初已止跌回穩，預期明年可望維持平穩，有利產銷安排及獲利表現。公司並預計2025年第1季將完成ISCC環保產品驗證，有利PA6尼龍粒未來銷售。

蘇百煌看好，在海運費回穩趨勢下，將利用未來與大陸銷美的關稅差異優勢，積極開發美國市場。同時新PA66尼龍粒產線，目前配合客戶驗證，預計明年第2季後會有較大出貨量。此外，PA66尼龍粒出口至大陸傾銷稅取消，有助公司產品進入大陸高端紡織級市場。

在加工絲方面，目前稼動率已在九成之上，預估明年加工絲景氣及接單狀況，應可維持獲利，集盛除了積極掌握各大運動品牌產品需求，爭取訂單，並調整聚酯原絲產線產品組合，提高特殊化高附加價值產品比重。

關稅 集盛

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