超商雙雄年菜業績 熱

超商雙雄年菜大戰開打，統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶話題，首次攜手多家星級飯店開發「星級夢幻套組年菜」；全家則網羅各地名店也與飯店業者合作。業者指出，今年年菜業績可望年增兩成以上，買氣相對強旺。

統一超指出，今年7-ELEVEN年菜首波預購主打「星級年菜套餐」及具米其林話題的「摘星美食」，年菜與年貨選品達逾千種，商品規模較去年增長三成以上，為歷年之最，預計可帶來相關業績成長逾兩成。

在策略上，統一超中7-ELEVEN年菜預購今年與六家星級飯店合作，攜手北中南東六家星級飯店推出「五星飯店夢幻套組」，集結北投老爺酒店、桃園喜來登酒店、台中李芳艾美酒店、台南遠東香格里拉酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮瑞穗天合酒店，集結各飯店六道菜色相當於原價八折優惠，不用出遠門也能品嚐星級美味。

另外，內政部統計，近年家庭人口結構少於三人以下，一人家戶占比逾35%創新高，使得年節團聚採購需求轉向精緻。

其次，7-ELEVEN以i預購與i划算雙平台的團購模式，精選商品包括進口青森蘋果、南門市場逸湘齋蜜汁火腿富貴雙方、不二糕絣禮盒等，以少量多樣採購，滿足年節輕採購需求。

全家則結合網紅名人商機，集結「型男大主廚」、「丟丟妹」、「水水灶咖年菜組」推出年菜組合，以六到八道澎拜年節佳餚組合，主攻小家庭客群。

針對年底重大節慶商機方面，7-ELEVEN表示，除了年菜以外，年節禮盒占相關類別全年銷售六成，今年為滿足M型化送禮需求，擴大年節禮盒選品數超過200項，其中七成為獨家販售，蒐羅價格從百元以上至千元等特色商品，首推趣味開運禮盒、中高價位精補禮盒等，掌握食品禮盒商機；全家則表示，為搶攻春節送禮經濟，主打商品囊括蛋捲餅乾、肖像周邊、堅果補品等多種類別，可望挹注銷售。

此外，量販店家樂福針對春節商機，也端上包含單品與套組高達百道年菜選擇，主推人氣IP聯名、米其林與必比登推薦餐廳年菜系列，期望維持業績近10%的成長。