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泓德、亞通攻菲光電案場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（12）日宣布，攜手亞通與菲律賓生力集團（SMC）旗下電力事業群SMGP簽訂投資條件書，計畫於菲律賓卡瓦延市共同開發光電案場，目標容量達1GW。

生力集團創立於1890年，是菲律賓規模最大的跨國企業，業務涵蓋食品、建設、房地產、水泥等多個領域，其電力事業群SMGP更是菲律賓最大的電力公司之一。

泓德能源將憑藉系統整合經驗，結合SMGP的集團與土地資源，在伊莎貝拉省卡瓦延市開發光電案場；未來合作項目分兩階段進行，第一階段規模300MW、第二階段700MW，總目標合作容量達1GW。

泓德能源表示，將攜手長期耕耘菲律賓電力市場的亞通共同建置案場，第一階段300MW預計2026年完成，並將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業。

據悉，泓德能源自2016年即評估菲律賓再生能源市場，適逢菲律賓政府頒布《菲律賓能源計畫2023-2050年》，大幅提升太陽能、風能及生質能在能源組合中的比例，並激勵投資，同時推動具氣候適應力的設施以保障能源安全，帶來更多再生能源投資機會。

此外，泓德能源也考量參與菲律賓光電、儲能及陸域風力等投資機會，除與SMGP合作，也同步在當地評估其他光電案件。

泓德能源 菲律賓

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