集盛法說會／總經理：美國關稅壁壘 台廠將迎轉單效益

集盛（1455）總經理蘇百煌12日表示，川普加增關稅對台灣紡織業可正面看待，預期會有轉單效益，過去中國大陸透過價格競爭，影響台廠訂單，若美國對中國大陸課徵40%甚至60%關稅，則台廠將成為最有競爭力的供應商，可以說是第一甚至唯一選擇，未來將積極開發美國市場。此外，公司今年進行產銷調整，明年將增加更多高毛利率訂單，看好明年營收、獲利勢必比今年好。

集盛今日舉辦法說會，公司前三季營收73.18億元，年增34%，稅後純益7,577.6萬元，每股純益0.14元，較去年同期虧轉盈。從前三季產品銷售統計來看，尼龍粒營收占比52.9%，加工絲占比30.3%，另外，原絲9.3%、工程塑料6.5%。相較於上半年，尼龍粒比重下滑、加工絲提升。目前尼龍粒有超過七成五以上以外銷，加工絲則九成五以上內銷。

蘇百煌表示，尼龍紡織因大陸大量製造，進行價格破壞，使原絲稼動率目前僅六成，但這大概已是最差的狀況，明年中美關稅可能會提高，對台廠將帶來正面效益。此外，尼龍PA6主原料CPL價格12月初已止跌回穩，預期明年可望維持平穩，有利產銷安排及獲利表現。

集盛也已開發近洋原料（CPL）供應來源，可降低庫存跌價風險，避免資金積壓，後市也將延續2023年下半年調整PA6尼龍粒產品組合，以高附加價值產品為導向。公司並預計2025年第1季將完成ISCC環保產品驗證，有利PA6尼龍粒未來銷售。

蘇百煌看好，在海運費回穩趨勢下，將利用未來與中國大陸銷美的關稅差異優勢，積極開發美國市場。同時新PA66尼龍粒產線，目前配合客戶驗證，進行修改配方、製程條件及改善設備，預計明年第2季後會有較大出貨量。此外，PA66尼龍粒出口至中國大陸傾銷稅取消，有助於公司產品未來進入中國大陸高端紡織級市場。

在加工絲方面，目前稼動率已在九成之上，預估明年加工絲景氣及接單狀況，應可維持獲利，集盛除了積極掌握各大運動品牌產品需求，爭取訂單，並調整聚酯原絲產線產品組合，提高特殊化高附加價值產品比重。且持續耕耘東南亞市場，以擴大海外銷售。

在工程塑料方面，預期明年主力客戶訂單穩定，營運可維持獲利，集盛也利用自有原料優勢，包含PA6及PA66，穩定品質，配合市場需求，拓展客製化產品。並積極推動PA66產品取得認證，以利開發電機、電子與汽車充電樁市場。