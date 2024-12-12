零壹漲停隔日跌停作收 自結11月純益年增42%

軟體代理商零壹（3029）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，12日應主管機關要求公告11月自結數，稅前盈餘1.1億元，年增77%，稅後純益7,100萬元，年增42%，每股純益0.43元。

零壹受惠網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注，11月營收達17.77億元，月增4.84%，年增64.86%，改寫單月次高，獲利表現同樣亮眼。

零壹受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，在手訂單暢旺，加上第4季為往年毛利率高點季度，隨著營收、毛利率同步向上，零壹樂看第4季獲利續創佳績，動能並將延續至明年，營運展望樂觀。

零壹12月初以來股價飆漲，11日亮燈漲停作收，連續六個交易日收紅，但昨日遭賣壓空襲、股價變臉，盤中重摔打入跌停價154元，並一路鎖死。