零壹漲停隔日跌停作收 自結11月純益年增42%
軟體代理商零壹（3029）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，12日應主管機關要求公告11月自結數，稅前盈餘1.1億元，年增77%，稅後純益7,100萬元，年增42%，每股純益0.43元。
零壹受惠網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注，11月營收達17.77億元，月增4.84%，年增64.86%，改寫單月次高，獲利表現同樣亮眼。
零壹受惠AI帶動數位轉型及相關應用需求成長，在手訂單暢旺，加上第4季為往年毛利率高點季度，隨著營收、毛利率同步向上，零壹樂看第4季獲利續創佳績，動能並將延續至明年，營運展望樂觀。
零壹12月初以來股價飆漲，11日亮燈漲停作收，連續六個交易日收紅，但昨日遭賣壓空襲、股價變臉，盤中重摔打入跌停價154元，並一路鎖死。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言