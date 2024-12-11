中台法說會／前三季獲利佳 延續高現金股利配發政策

中台資源科技（6923）12月9日受合庫證券邀請，舉辦法人說明會。中台今年來財務表現亮眼，前三季累計每股盈餘來到4元，公司方面預期股利政策將延續以往年度，採高現金股利配發。

中台前三季財務表現出色，累計合併營收達14億元，年增為70.49%，稅後淨利3.3億元，年增為76.75%，營業毛利率34%、稅後淨利率24%。在第3季單季表現上，受益於一廠產能利用率提升至五成多及高單價廢棄物收受，毛利率突破至43%，淨利率近30%。

此外，中台資產周轉率由去年的0.34次提升至今年的全年化預估0.45次，權益報酬率從15.06%攀升至19.81%，資產報酬率亦由7.60%提高至11.20%，展現出資產及股東權益運用效率提升。

中台融合焚化、固化、化學與洗淨等多元技術，可高效處理超過250種以上廢棄物類型，並循環再生高純度汞及銅粉等產品，滿足產業需求。中台與台灣營建院進行研發合作，利用化學與熱處理技術解決全台潛在53萬公噸廢石綿建材問題，將其轉化為穩定的漿狀產物並應用於水泥製造，實現廢棄物的循環再利用。

隨著事業廢棄物產生量逐年增長，國內廢棄物處理能量面臨挑戰。中台規劃中的一廠二期工程於5月已動工，執行進度約三成，預計於2026年投入營運，將顯著提升廢棄物處理量，並引入飛灰水洗技術以降低營運成本，為科技產業提供穩定的廢棄物解決方案，成為護國神山群發展的堅實後盾。

另外，中台與日本精煉大廠攜手合作，進行混合五金廢料的國內外分工處理，展現國際環保產業專業分工鏈結的實踐成果。未來隨著處理量逐步達到經濟規模，中台有望獲得技術轉移的機會，進一步提升國內在有價廢棄金屬資源化處理技術的能力，為台灣環保產業注入新的動能。

中台與捷博科技合作的高雄煉油廠北一區污染整治工程前段部分已進入尾聲，中台亦積極爭取含汞污染及電子廢棄物污染場址等整治專案，加速土地永續利用及多元生態恢復。

今年10月，中台發布第二本永續報告書(涵蓋範圍為2022年~2023年)，積極響應聯合國可持續發展目標（SDGs），並將永續理念融入業務活動，並推動環境教育，提升社會環保意識與社區永續發展，成為實現循環經濟的典範。

中台將繼續秉持「利用厚生」的經營理念，以技術創新為核心，深耕循環經濟，為永續未來奠定堅實基礎。