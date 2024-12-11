東鋼訂單 看到九個月

東鋼（2006）昨（11）日法說會，東鋼表示，該公司接單已超過100萬公噸，訂單能見度有九個月。型鋼方面，前11月接單比去年同期減少1.8%，鋼結構接單能見度已到2026年上半年。

東鋼基本面接單穩定，今年前11月鋼筋接單量較去年增加3.5%，值得注意的是，10月受到颱風影響，上班天數減少，加上缺工問題，東鋼的接單量能仍不減。

東鋼昨強調面對油電價格持續提升，經營成本不斷墊高，東鋼積極改善設備，優化生產綜效，有效減輕成本壓力。

展望明年，東鋼強調受到國際鋼鐵市場供過於求、中國大陸經濟仍陷低潮，預期大陸鋼鐵出口量將擴大，導致鋼鐵供給壓力更大，明年建築用鋼市場需求仍相對偏弱，但東鋼訂單掌握度還好，目標維持今年水平，產銷穩健可以達到設定目標。

此外，東鋼越南廠仍在虧損階段，主因越南鋼鐵市場價格競爭激烈，越南經濟情況還有改善空間。