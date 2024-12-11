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聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

大魯閣在美要開十家店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大魯閣（1432）昨（11）日表示，在美國第一階段展店策略店點均位於商場或購物中心的室內空間。面積約約550坪，採用全直營模式，目前已確定2025年將在德州、亞利桑那州、加州展店，主要城市包括休士頓、奧斯丁、鳳凰城等，已談定的據點數已達九家，目標全年開出十家據點。

大魯閣昨日召開法說會，公司表示，美國首店落腳休士頓，已確定要在2月底、3月初開出，目前已在裝修階段，設備已在進行裝機，緊接著4月、5月再開第二店與第三店，皆位於亞利桑那州。在收費標準方面，以台灣一全新場館一年營業額約4000萬元，以美國的收費標準，約是台灣的2.5倍至三倍。

美國目前的棒球打擊設施缺乏如大魯閣經營的運動娛樂模式，公司評估是極具開發潛力的處女市場。在設備上，大魯閣引進日本技術，使用可變速發球機、軟球、投球機、自動收球系統及Hittrax打擊計分系統。在場館配置方面，極富彈性，可大可小、可室內可室外，適合在美國各類型購物中心拓點，並提供美國購物中心亟需的差異化服務。未來美國展店策略也會走向戶外，包括雙層戶外型或純戶外型。

美國運動市場規模達5,000億美金，美國運動休閒人均年消費約1,515美元。大魯閣表示，80%的美國人定期參與各種形式的運動休閒活動，18至34歲的美國人參與率高達87%。棒球被譽為美國的國球，但在美國卻沒有同等高品質的棒壘球主題娛樂休閒空間，提供切入市場的機會點。

大魯閣 美國 運動

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