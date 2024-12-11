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入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

台肥挺員工 擬加薪3%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

為照顧員工，台肥（1722）昨（11）日宣布，繼去年人均調薪4.55%後，明年全體員工加薪3%，而基層員工月薪再加碼1,080元，換算下來，初階人員調薪最高達6.6%。

台肥董事長李孫榮表示，繼去年宣告台肥進軍乾淨能源供應者事業後，集團在綠能推進動作不斷，不僅率先成立前瞻事業研究中心，今年是台肥綠能元年，日前再獲經濟部投資台灣事務所根留企業方案，將投資30億元於台中廠擴建液氨儲存槽，讓台肥乾淨能源事業再跨大步，為鼓勵同仁，董事會決議為員工加薪。

台肥去年整體員工平均調薪達4.55%，加薪幅度完勝軍公教4%後，今年董座李孫榮決議擴大照顧基層員工，明年不僅全體薪資一律普遍上調3%，基層員工月薪再加碼1,080元，換算下來，初階人員調薪最高達6.6%，全員平均加薪調幅達5%，再度超越軍公教4%。

加薪 台肥

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