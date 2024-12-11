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時碩水冷快接頭 迎利多

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

AI話題再起，散熱受矚目。精密金屬加工大廠時碩工業（4566）切入輝達AI伺服器的「水冷快接頭」傳進度超前，時碩總裁黃亞興昨（11）日表示，正配合客戶緊鑼密鼓送樣驗證中，如果順利的話，預計明年可以量產出貨。

市場近日傳出，時碩水冷快接頭將提前報喜，該公司為台鏈代工的快接頭已通過輝達（NVIDIA）等終端客戶認證，有望提前拉貨，為明年營運添動能。對此，黃亞興表示，不便對市場傳聞及單一客戶作評論。

黃亞興強調，時碩已切入水冷散熱系統前五大供應商中的部分廠商供應鏈，合作內容包括相關零件產品的設計、組裝、測試等，目前已進入終端客戶的最後驗證階段，預計明年將會開花結果。

時碩11月合併營收4.16億元、年增19.2%；累計前11月合併營收44.24億元、年增14%，全年營收雙位數成長有望達陣，獲利也有機會優於去年。

針對美國總統當選人川普的提高關稅政策，黃亞興說，未來相關產品生產，除了兩岸之外，也不排除因應國際客戶分散生產基地要求，在泰國等第三地製造。而目前大陸無錫廠、台灣桃園廠都有合作對象送樣中，預計明年就有機會認列營收。

時碩近幾年積極推動多元布局，陸續開花結果。產品應用涵蓋車用、金屬零件、航太、半導體、AI伺服器及機器人等。

AI 營收

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