玖鼎智慧電表產能擴大
玖鼎電力（4588）接獲台電111萬具智慧電表採購標案，本月起至明年第3季將出貨37萬具、約8.13億元。玖鼎電力總經理曾文良昨（11）日表示，營運成長動能來自台電智慧電表需求增加、國外智慧電表的推廣、汽車充電產業配套新產品導入、高階電力監控儀表與衍生產品的開發，以及智慧電表衍生的新形態電業用戶加值服務推廣等。
玖鼎電力昨天舉行法說會，今年截至11月累計營收9.36億元，已達去年全年營收的90.36%，12月有約6萬具智慧電表交貨。
玖鼎電力原承接台電111-113年度智慧電表標案91萬具，並於今年度接獲原合約增購智慧電表20萬具，總數達111萬具，總金額26.22億元。其中37萬具約8.13億元將於12月至明年第3季間執行。
玖鼎電力新竹香山新廠已啟用，總投資約8.6億元，預計2025年智慧電表產能將由每月4萬具擴充至8萬具，以因應台電未來需求增加。
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