潤泰新：房市量縮價穩

潤泰新（9945）昨（11）日召開法說會，針對近期房市景氣下滑狀況，潤泰新總經理李志宏表示，景氣不好時，消費者更會找大型有保障的建商買房子，因此不擔心建設本業受到波動，預期明年房市會是量縮價穩格局。

李志宏指出，集團在手個案充足、動能無虞，未來目標每年穩定推百億元的推案量，潤泰新目前可售未售（扣除已出售、包含開發整合中個案）面積合計約120,994坪，潤泰建設可售未售（扣除已出售、包含開發整合中個案）面積合計約 10,880坪。

推案量上，潤泰新明年預計推出松江路案、軟橋段案及五谷王c案，合計總銷約108億元。

完工量方面，2025年、2026年預計完工都約80億元；2027年、2028年預計完工量較少，分別約16億及37億元，2029年完工量有近200億元。

針對未來建設事業發展，李志宏表示，公司保守經營，過去曾評估到中南部布局，但最後決定先以雙北為主，主要是雙北需求穩定。此外，公司注重口碑行銷，近年來發現口碑比廣告有效，所以公司不會砸大錢買廣告，也因此能把銷售成本壓到最低，控制成本上遠高於同業。

商用不動產方面，李志宏指出，CITYLINK商場，南港、松山、內湖店營業額穩定成長，預計明年會再新增三重商場，增加CITYLINK店數。至於南港「潤泰玉成辦公大樓」還有四成尚未出租，但目前已有潛在租客，希望明年可以全數出租完畢。