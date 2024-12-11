潤泰新法說會／明年房市量縮價穩 景氣不好市場會更集中化

潤泰新（9945）11日召開法說會，面對近期房市景氣下滑狀況，潤泰新總經理李志宏表示，事實上，景氣不好時，對於業界來說剛好是集中機會，消費者更會找大型有保障的建商買房子，所以並不擔心建設本業受到波動，預期明年房市會是量縮價穩格局。

李志宏指出，集團在手個案充足、動能無虞，未來目標每年穩定推百億元的推案量，潤泰創新目前可售未售（扣除已出售、包含開發整合中個案）面積合計約120,994坪，潤泰建設可售未售（扣除已出售、包含開發整合中個案）面積合計約 10,880坪。

推案量上，潤泰新明年預計推出松江路案、軟橋段案及五谷王c案，合計總銷約108億元，完工量上，2025、2026年預計完工都約80億元，2027年、2028年預計完工較少，分別約16億元及37億元，2029年完工量近200億元。

針對未來建設事業發展，李志宏表示，公司向來保守經營，過去也有評估過是否要到中南部布局，但最後還是決定先以雙北為主，主要是雙北需求相當穩定，此外，公司相當注重口碑行銷，近年來也發現口碑比廣告有效，所以公司不會砸大錢買廣告，也因此可以把銷售成本壓到最低，在控制成本上遠高於同業，只能說公司是「用錢砸出來蓋好房子」，像防水保固20年也領先同業，所以旗下案子的客戶回購率頗高。

商用不動產方面，李志宏指出，CITYLINK商場，南港、松山、內湖店營業額穩定成長，預計明年會再新增三重商場，增加CITYLINK店數。至於南港「潤泰玉成辦公大樓」還有四成尚未出租，但目前已經有潛在租客，希望明年可以全數出租完畢。

展望未來，李志宏認為，明年的房市一定不會像今年這麼熱，搶房的狀態不會再見，但剛性需求擁有存在，對市場並不悲觀，景氣平淡時候，反而市場會集中化，消費者也會怕買到有問題的住宅，所以更會慎選建商品牌，另，未來公司仍會積極參與各大捷運聯開案、公辦都更案、合建都更等，推案步調也不會放緩。