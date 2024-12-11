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東鋼法說會／電價與天然氣調漲影響大 積極降低成本應變

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

東鋼（2006）11日法說會，強調面對油電價格持續提升，經營成本不斷墊高，東鋼積極改善設備，優化生產綜效，有效減輕成本壓力。

東鋼表示，基本面接單穩定，今年前11月鋼筋接單量較去年增加3.5%，以往在百萬公噸水準，值得注意的是，10月受到颱風影響，上班天數減少，加上缺工問題，但東鋼接單已超過100萬公噸，訂單能見度有9個月；型鋼方面，前11月接單比去年同期減少1.8%，鋼結構接單能見度已到2026年上半年，展現強大韌性。

對明年展望，東鋼強調受到國際鋼鐵市場供過於求、中國大陸經濟仍陷低潮，預期大陸鋼鐵出口量將擴大，導致鋼鐵供給壓力更大，明年建築用鋼市場需求仍相對偏弱，但東鋼訂單掌握度還好，目標維持今年水平，產銷穩健可以達到設定目標。

東鋼表示，大陸今年9月底祭出救市措施，但目前來看，對解決既有問題力道不夠，只要中國大陸經濟不好，大家都會很辛苦，全球展望還看不到有明顯緩步復甦訊號。

此外，東鋼越南廠仍在虧損階段，主因越南鋼鐵市場價格競爭激烈，越南經濟情況還有改善空間，以目前東鋼越南廠的競爭條件，短期看不到轉虧為盈的契機，東鋼目標是控制虧損，讓現金流維持正向，等待未來機會。

東鋼 越南 鋼鐵

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