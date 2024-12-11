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富邦金（2881）金控第一…與鴻海獲利差不多市值卻差一倍！ 肥羊：炒股要夠帶種

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
富邦金控。圖/富邦金控提供
富邦金控。圖/富邦金控提供

股市爆料同學會．金融股肥羊】

恭喜富邦金（2881）獲利1406.5億，拿下金控第一，創下有史以來最高獲利紀錄，相較之下，鴻海（2317）2024年能不能賺到1500億，還是個很大的問題，鴻海的市值是2.7兆，富邦金的市值是1.25兆，兩家公司獲利一樣，市值卻差一倍，各位說富邦金委不委屈呢，國泰金，中信金，元大金，也有類似的問題，憑啥我們金控賺得跟別人一樣多，市值卻只有別人的一半。

我們的團員還擔心金融股會崩盤，鴻海的股東擔心過崩盤嗎，兩邊團員的水準差異，一望可知，今年炒金融股的人，獲利25%是勉強及格，獲利50%是正常水準，今年獲利不到10%的人，你肯定是太過膽小，每天都想獲利了結，炒股績效才會如此不濟。

如果說股市是一台狂飆的藍寶堅尼，我唯一會做的事情，就是拔掉剎車，猛踩油門，跟藍寶堅尼拚下去，股票扣掉負債，從2024.1.2的5241.6萬，到今天的8043.3萬，淨增加2801.7萬，一年投資報酬率53.45%，這不只是因為本肥羊天才，還因為我夠帶種。

我知道很多人不認同我的看法，怎麼解釋都沒用，他們就是想擋在股市藍寶堅尼前面，躲去債券，害怕崩盤，十足的腦X行為，沒關係，道不同不相為謀，祝福你的債券每年賺5%，繼續小心行駛啊，你爸要去陪股市盤寶堅尼狂飆，繼續賺一年53.45%的利潤。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2881富邦金 債券 藍寶堅尼 鴻海2317

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