慶豐富營收／前11月49.45億元、年增18% 為歷年同期第三高

居家生活用品全方位供應商慶豐富實業（9935）公布11月合併營收4.51億元，受惠窗簾事業主力客戶保持良好備貨需求，挹注11月營收年增8.9%；累計前11月合併營收49.45億元、年增18%，為歷年同期第三高。

慶豐富整體營運保持良好成長力道，主要受惠旗下窗簾事業採取新產品、全渠道通路拓展策略綜效展現，包括強化線上電商通路客戶服務，透過數據化分析，有效提高消費者線上選購窗簾成交率，進一步帶動線上通路客戶加大窗簾產品拉貨動能。

不僅如此，慶豐富也逐步打開建築師、建商專業市場領域渠道，今年累計前11月線上電商通路、專業市場銷售分別年增32.5%、122.4%，助力整體營運保持良好動能。

慶豐富除持續深化大型實體零售、線上電商及專業市場等「多元渠道」客戶業務接單規模放大，同時結合數據化管理，有效精準窗簾產品開發設計、生產交期掌握，進一步優化業務接單結構，並提升整體營運效率。

展望未來，慶豐富維持審慎樂觀看法，表示將積極擴大窗簾、家紡兩大業務接單動能，其中觀察實體零售、線上電商通路客戶訂單良好需求，整體訂單能見度仍保持12個月水準，助力整體營運保持成長態勢可期。

另一方面，慶豐富也因應客戶訂單需求，調配旗下廠區生產供應，進一步規劃擴增越南廠家紡生產產能，以堆疊未來營運動能。