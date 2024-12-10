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裕慶營收／客戶備貨力道強勁 11月2.11億元、年增42.4%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布11月合併營收2.11億元、年增42.4%；累計前11月合併營收33.55億元、年減7.4%。裕慶表示，目前客戶備貨力道強勁，商用展示架遲延訂單也可望在年底前認列，力拚全年營運回到成長軌道。

裕慶指出，客戶短期觀望全球政經局勢延緩下單，但集團仍積極推動商用展示架ODM業務轉型成效，11月起已順利出貨美國第一、第二大家居裝修產品零售商客戶的行動結帳車、窗廉架、閉門系統等新品期初訂單。

目前，裕慶商用展示架ODM業務11月營收比重達67.52%，較10月59.26%提升8.26個百分點，有助提升營運獲利能力，加上集團也加速先前商用展示架遞延訂單在年底前完成認列，若順利完成認列進度，有機會創造今年全年營運逆轉勝。

裕慶表示，已完成中國大陸、台灣兩地生產彈性調配，以因應歐、美客戶訂單供貨需求，並與美國客戶和議調漲商用展示架產品價格，整體效益預計第4季起顯現。

展望未來，裕慶說，仍積極推進新產品、完善生產垂直整合，以及拓展新業務的策略，看好開發多年的五金賣場新客戶於今年顯著成長，目前訂單需求仍保持熱絡。

裕慶也打入美國第二大折扣零售百貨集團業務合作實績，創造商用展示架業務從中高端客製化領域，進一步延伸至量大的標準貨架、重型貨架、簡易承重貨架產品領域，打破過去美國本土同業供貨壟斷局面，有利推升公司在美國的市占。

此外，裕慶仍密切留意全球局勢、美中貿易戰影響，並持續評估東南亞生產據點，以提高營運彈性應變，創造未來營運正面效果挹注。

美國

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