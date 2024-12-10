三商家購營收／11月11.7億元 年增4.4%

三商家購（2945）10日公布11月合併營收11.7億元，年增4.4%，累計前11個月合併營收130.7億元，年增1.7％。

三商家購日前宣布，美廉社門市數預計在年底達到811家，其中近三成為加盟店。這主要得益於今年推出的「樂齡加盟」方案和加盟展限定的「100%分潤」計畫，成功吸引更多加盟主加入。

此外，三商家購已於第二季開始在示範門市測試電子價卡的效能，並計劃從第四季起逐步在全台美廉社門市推行，預計明年6月前全面完成安裝。根據初步評估，電子價卡導入後，每間門市每日可節省超過1小時的工時。

為了拓展線上商機，美廉社同步升級APP功能，第四季將啟動首階段的「咖啡線上隨買隨取」服務，未來將逐步擴大至其他商品品類，進一步提升線上營收動能。