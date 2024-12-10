達麗法說會／持續布建全台建案、朝多元化開發 估市場「量縮價穩」

達麗（6177）10日召開法說會，達麗總經理李堯芳表示，央行919打房後，市場的確明顯感受買氣下滑，但這一波主要打到體質不好的建商，對市場來說反而是好事，整體而言，在成本考量下，房價下修有難度，預期會是「量縮價穩」格局，未來公司仍將持續積極布建全台建案，並朝多元化開發模式，對市場是樂觀看待。

李堯芳表示，目前公司在手土地庫存量達2.2萬坪以上，推案能見度可達10年，未來目標每年推出200億元的案量。至於近期銷售狀況，雖然買氣有下滑，但多數客戶都是在觀望，預期市場適應一陣子後，大家發現「不會降價」，剛性買氣就會陸續歸隊。

完工量方面，達麗今年有兩大案完工入帳，完工量約115.5億元，明年預計也有兩大案可完工，包括達麗天蒔與達麗世界仁，其中一案已完銷，另一案銷售7成以上，合計完工量逾120億元，2026年則有四大案可完工交屋，完工量達205億元，2027年完工量約138億元，2028年完工量則有約275億元。

李堯芳表示，目前工程進度都還算順利，且公司有甲級營造廠寶信營造，在成本上管控得宜，且較有優勢，規模及施工都有一定實績，未來營運動能相當穩健。

展望未來，李堯芳表示，公司將積極朝多元化土地開發模式，包括捷運聯開、都更危老、地上權及廠辦興建等都會參與，另，手上庫存土地多具備交通及產業優勢，並不擔心受景氣影響。整體而言，目前房價還沒有跌，後續觀察建物買賣棟數有沒有下滑，公司對房市沒有那麼悲觀，未來推案也會以首購換屋、剛性需求的中小坪數規劃及軌道產業經濟相關區域為主。