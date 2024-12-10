統一前11月營收創高

統一集團旗下主要企業營收昨（10）日均出爐，統一（1216）累計前11個月合併營收首度突破6,000億元，達6,061.9億元，年增13.9%，創同期新高，旗下的統一超、統一中控、統一實等業績也同步全面呈現年成長。

統一企業受惠於旗下轉投資中控、統一超等營收增長挹注，11月單月營收達517.4億元，年增7.4%；累計前11個月營收達6061.9億元，年增逾13.9%。

統一超方面，11月合併營收283.7億元，年增5.6%，創下歷史同期新高，累計前11個月合併營收達3,087.8億元，年增6.7%，提前衝破3,000億營收大關。

統一超表示，11月串聯統一集團食品、流通、美妝等各平台，於全台通路展開2024「愛‧Sharing」，提前帶來年末節慶體驗。此外，台灣7-ELEVEN持續展店，第7,110店「愿橋門市」引進新世代複合體驗。同時掌握韓流偶像經濟、各大購物節商機、年末保暖和送禮與歡慶棒球奪冠等商機，深耕鮮食、CITY系列與霜淇淋等商品，再串聯OPENPOINT生態圈創新線上線下消費體驗。轉投資事業統一生活(康是美) 、悠旅生活(星巴克)、統一精工、菲律賓7-ELEVEN、上海7-ELEVEN等均積極向上，挹注整體營收成長。

至於統一實，11月合併營收33.3億元，年增36.5%，累計前11個月營收為403.6億元，年增25.7%。受惠於新年度具體的產銷策略，再加上原物料價格相對有競爭力，營收、獲利已擺脫去年下滑的窘境。

統一實表示，首先鋼材事業持續擴大與台、日大鋼廠從原料供應延伸到下游產品銷售的合作，共築穩定而有韌性的供應鏈；其次，優化銷售區域與產品組合，提升產銷效率、促進高價值產品的發展，嚴格管控庫存，降低價格波動帶來的經營風險。統一實將聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐(NBC)充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先成功開拓飲料市場新領域，並透過銷售區域及生產基地的有效管理，統籌並善用集團資源，努力利潤最佳化。

統一持有統一中控72.8%股權，統一集團長期深耕中國大陸聚焦經營，受惠於中國大陸開始推振興經營政策，民生產業也會跟著受惠。