全球製鞋產業景氣回升，來億-KY（6890）公布11月合併營收達37.56億元，年增36.9%，創單月營收歷史新高；寶成11月合併營收221.34億元，年增9.8%，其中製鞋業務也連續九個月呈年增正成長。

來億受惠於主要客戶Adidas及HOKA鞋款熱賣，累計前11月合併營收341.8億元、年增33.6%，已超越2022年的高峰313.4億元及去年的280.2億元。

來億前三季稅後純益達26.11億元、年增238.1%，每股純益11.23元，賺贏去年全年的6.26元；第4季為製鞋業傳統旺季，單季營收可望突破百億。

來億針對大客戶Adidas，越南廠持續增加產能，去年越南出貨比重約86%，今年前三季已來到93%；而HOKA下半年產能亦將較上半年擴增約40%，加上印尼產能逐步拉升，有助於來億第4季至明年的營運動能。

法人估，來億受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，以及工廠稼動率提升下，今年營收、獲利有望雙創歷史新高。

寶成累計前11月合併營收2,414.94億元、年增6.6%，已逼近去年全年的2,466億元。值得注意的是，寶成製鞋業務11月年增17%，為連續九個月正成長，且最近連五月呈雙位數增長，顯示製鞋產業景氣復甦方向明確。

寶成重要子公司裕元工業11月營收為6.81億美元（折合約新台幣220.63億元）、年增7.5%，其中製鞋業務較去年同期增長17.0%；累計前11月營收75億美元、年增3.4%，其中製鞋業務較去年同期增長10.9%。

由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，11月營收為人民幣12.35億元（約1.72億美元）、年減11.9%；累計前11月營收為人民幣169.4億元（約23.53億美元），年減8.4%，反映中國大陸消費支出仍較審慎。

另一家製鞋大廠豐泰，11月合併營收81.24億元，月增15.1%、年增10.8%，為近15個月新高，累計前11月合併營收807.9億元、年增3.0%。豐泰自結前11月稅後純益53.91億元、年增19.5%，每股純益5.46元。