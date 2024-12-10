士電、華城前11月營收登新高

重電大廠士電（1503）、華城及亞力昨（10）日同步公告11月營收，在持續受惠台電強韌電網計畫，變壓器市場需求熱絡下，士電、華城兩公司累計前11月營收均創歷史新高。

士電11月營收28.7億元，年增23.5%，創同期新高；累計今年前11月營收316.1億元，年增8.9%，創歷史新高。

華城11月營收16.8億元，年減0.3%；累計今年前11月營收166.9億元，年增47.4%，儘管單月營收小幅年減，但是前11月營收仍創歷史新高。亞力11月營收7.87億元，年減32.6%；累計今年前11月營收77.2億元，年減5.8%。

士電指出，今年以來重電事業群持續成長，為了配合政府目標提前四年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。

產能方面，士電大型變壓器預計明年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升三到四成。

華城需求持續滿載，各廠持續在產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作，其中斥資8.8億元興建觀音三廠，從小型變壓器到中大型變壓器都有在做，預計明年第1季完工、第2季投產，原先的觀音二廠維持產能不變，專注生產161kv到345kv之變壓器，但產值可以提升。

亞力表示，去年第4季因為有半導體出貨的訂單，讓比較基期較高，不過，目前在手訂單達百億元，動能充足，未來營運首要目標為擴大經營半導體市場，其次是持續爭取台電強韌電網計畫之訂單，另外，看好AI資料中心IDC機房所帶來的商機，將積極布局AI重電設備訂單。