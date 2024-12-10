達麗擁十年推案量
達麗（6177）總經理李堯芳昨（10）日表示，目前公司在手土地庫存量達2.2萬坪以上，推案能見度可達十年，未來目標每年推出200億元的案量。
達麗昨日召開法說會，由李堯芳親自主持，他表示，央行919打房後，市場的確明顯感受買氣下滑，但這一波主要打到體質不好的建商，對市場來說反而是好事。
整體而言，在成本考量下，房價下修有難度，預期會是「量縮價穩」格局，未來公司仍將持續積極布建全台建案，並朝多元化開發模式，對市場是樂觀看待。
至於近期銷售狀況，雖然買氣有下滑，但多數客戶都是在觀望，預期市場適應一陣子後，大家發現「不會降價」，剛性買氣就會陸續歸隊。
完工量方面，李堯芳表示，達麗今年有兩大案完工入帳，完工量約115.5億元。
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