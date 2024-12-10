台泥11月營收創單月新高 亞泥年增4%
台泥和亞泥今天公布11月營收，台泥受惠併入土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor水泥公司業績，11月營收為新台幣165.02億元，年增87.81%，創單月新高紀錄。亞泥因台灣市場表現亮眼，11月營收71.94億元，年增4%。
台泥今年前11月累計營收為1383.6億元，年增39.62%，創歷年同期新高；台泥表示，和平電力運營恢復正常，營收也比去年同期上揚。另外，綠能營收成長，包括近期台泥嘉謙綠能漁電共生案場ABC三區電業執照已核發。
亞泥累計今年前11月營收為692億元，年減6.3%。
亞泥11月營收成長來自於台灣地區和中國大陸地區的雙引擎驅動，台灣表現亮眼，11月台灣水泥和預拌業務，受惠於天氣回穩而恢復正常銷售，推動營收上揚。此外，嘉惠二期發電效益提升，發電度數增加，遠龍不銹鋼銷量顯著上揚，都為營收注入成長動能。
中國大陸市場方面，水泥業務依舊是亞泥成長核心動力，除了售價上調外，市場需求也出現回溫跡象，銷量都比去年同期增加。
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