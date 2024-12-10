寶成11月營收年增9.8% 連8個月正成長
製鞋廠寶成工業今天公布11月自結合併營收為新台幣221.34億元，年增9.8%，連8個月正成長；累計1至11月自結合併營收為2414.94億元，較去年同期增加6.6%。
寶成工業重要子公司裕元工業統計，11月自結營收為6.81億美元（約新台幣220.63億元），年增7.5%，其中製鞋業務較去年同期成長17%；累計1月至11月自結營收為75.00億美元，較去年同期增加3.4%，其中製鞋業務則較去年同期成長10.9%。
由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際今年11月自結營收為人民幣12.35億元（約1.72億美元），較去年同期減少11.9%；累計今年1月至11月自結營收為人民幣169.40億元（約23.53億美元），則較去年同期減少8.4%，反映主要營運地區消費支出仍較審慎。
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