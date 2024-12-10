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三商壽法說會／明年 FYP 目標310億元 股利發放要看2條件

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）10日召開第三季法人說明會，其第三季稅後虧損為36.3億元，累計前三季自結稅後純益縮減為26.9億元，仍較2023年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）0.52元。外界也關注明年股利政策及獲利展望，對此，三商壽表示，考慮厚實資本及接軌新制，可能會選擇不發放股利，亦可視為另一種形式增資，保留資金為未來獲利潛能做準備。但未來在確認財務報表健全、資本適足條件下，仍有機會發放股利。

三商美邦人壽今年前三季稅後純益為26.9億元，較去年同期增加47.5億元，每股稅後純益0.52元。公司淨值為440億元，較去年同期增加57.4億元；淨值比為3.15%，亦較去年同期增加0.36%，目前總資產達1.6兆元，較去年同期成長3.9%。

三商美邦人壽表示，前三季投資型商品初年度保費收入(FYP)占率達86%，為公司持續帶來業務動能，其中CSM較高的分期繳投資型商品，前三季FYP年增26%；加上長年期健康險業績表現亮眼，前三季FYP也較去年同期大幅成長39%，顯示三商壽為接軌IFRS17的商品轉型策略已做好準備並獲得良好成效。

針對明年的保費目標，三商壽指出，今年三商壽初年度保費收入目標為302億元，公司也看好明年保險市況發展，除了持續維持投資型保單銷售，使其逐年增加，亦會推動保障型商品銷售，因此2025年初年度保費收入目標會提升為310億元，「相信明年有機會也有信心可以達標」。

至於明年股利政策，三商壽說明，金管會對壽險公司配發現金股利訂有標準，須確定財務健全及資本適足才會核准，另2019年6月實施賣債新制後，壽險業在處分長年期債券盈餘，需依債券剩餘年限提列特別盈餘公積，不可一次全數認列獲利分配盈餘。

三商壽說，即使有可供分配盈餘，考慮厚實資本以及接下來要接軌國際保險新制，可能會選擇不發放股利，但可視為另一種形式增資，保留資金為未來獲利潛能做準備。不過，公司在抱持穩健經營原則下，在能夠順利接軌IFRS 17，同時顧及股東權益，未來在確認財務報表健全、資本適足條件下，仍有機會發放股利。

面對即將接軌新制，三商壽表示，目前依主管機關規劃試算，三商壽可順利接軌ICS新制標準。但三商壽也強調，公司將厚實資本列為首要目標，目前仍積極尋求可增加國內外策略聯盟機會並長期合作的應募人，明年尚未有辦理現金增資的具體計畫，若有計畫將提董事會，通過後即會對外公告。另外，三商壽也會向金管會申請外匯準備金新制，但申請時間點需考量新台幣走勢、台美利差及外匯準備金餘額等因素，原則上將於接軌前提出。

三商壽 保費 股利

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