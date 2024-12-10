慧洋法說會／對川普加稅持正面看法 可望帶動提前拉貨潮

慧洋-KY（2637）10日於證交所舉辦法說會，對川普就任潛在可能加稅的政策持較為正面的看法，有機會帶動一波提前拉貨潮。

慧洋指出，第4季以來主要受到北美穀物出口不如預期、中國大陸原物料需求減少，使得運價指數下滑，慧洋11月營收亦受到影響，但公司累計前11月營業利益率仍維持在三成以上。隨著美國大選塵埃落定，對全球貿易與關稅政策逐漸明確，市場預期若美國提升對中關稅，可望帶動一波提前拉貨潮，而後續貨物的轉運亦可能增加船舶航行天數，有助於推升運價。

慧洋指出，如果川普向加拿大與墨西哥增稅，採購就有可能發生繞道現象，由於加拿大與墨西哥是美國唯二的兩個鄰國，任何採購的移轉都會大於現況，只要繞道就對散裝航運是利多。俄烏、以哈等地停戰的可能發展，則會有重建需求浮現，至於美國重建製造業，可能也會增加對大宗物資的採購，因此川普對散裝航運的影響仍偏正面，惟近期各方都在持續觀望，導致需求不彰，很有可能直到農曆春節期間都會偏淡。

慧洋現階段散裝航運要快速大量投入新運力機率較低，加上環保法規趨嚴迫使船速下降，公司對於明年展望仍保持審慎樂觀，後續也將視市場行情持續汰舊換新。慧洋明年預期會有26艘船舶進行換約，不過因為目前指數連動船舶數量較多，因此換約數量已經較既往減少，目前對明年船舶的換約挹注也看相對有限，明年也因為先前造船廠產能被貨櫃船訂單塞滿，預計新船僅會有2艘，但仍對新船帶來的效益仍持正面看法。