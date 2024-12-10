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冠軍營收／11月逾3億元、年增4.9% 深化建商合作、提高再生綠建材

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠軍建材（1806）10日公布11月合併營收達3.08億元，較去年同期成長4.9%；累計今年前11月合併營收達31.70億元，同步較去年同期成長11.5%。

冠軍建材表示，受惠於台灣地區合作簽約門市及工程通路等兩大業務客戶的穩定拉貨動能，推升營收持續增長。

冠軍建材強調，目前冠軍旗下產品涵蓋從高端住宅到商業建築的多元化選擇，未來公司將深化與建商合作，持續推出符合市場需求的產品，目標將再生綠建材標章產品比重從目前55%提升至58%，維持自身在市場競爭力。

冠軍建材指出，目前公司在節能外牆乾掛系統（冠軍2cm厚磚，背擴孔工法）上擁有不錯競爭力，該工法可有效降低建築物熱傳導率，達到隔熱節能效果，並通過17級陣風與50公斤重物衝擊實驗室測試，取得高性能（節能）綠建材認證。

展望2024年第4季，冠軍建材表示，隨著小宅市場的興起及民眾對居家生活品質的重視，冠軍搭著「小宅貼大磚變豪宅」趨勢，讓民眾以較低成本獲得高品質的居住享受，進一步推動大尺寸磁磚、大板薄磚等產品的銷售。

營收 豪宅

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