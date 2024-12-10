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柏文營收／11月4.55億元 年增18.5%、創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告11月營收4.55億元、月增1.7%、年增18.5%，創單月新高；累計今年前11月營收46.67億元，亦創同期新高，年增19.2%。該公司本月將有2處新場館開幕，進一步推升營運可期。

柏文表示，運動熱潮帶動下，台灣健身風氣熱絡，市場規模持續成長。依據財政部統計，今年前三季台灣健身中心銷售額已達121億元，年增8.2%，並反映在該公司營運表現上，營收持續締造新猷。

觀察全球健身市場，根據IHRSA(國際健康及運動俱樂部協會)數據顯示，隨著新冠疫情結束、社會健康意識提高，以及傳統健身行業智能化升級，全球健身俱樂部行業市場規模正進一步增加。

在2022年間，全球健身俱樂部市場規模達1,010億美元，預計至2027年，市場規模將超過1,400億美元，複合增長率大於7%，凸顯出全球健身市場呈現快速增長。

看好市場前景，截至第3季，該公司今年在全台已新增6處健身工廠新據點；跨入第4季，位於台南市仁德區「仁德廠」及台中市北屯區「松竹廠」2處新場館自11月預售，並分別將於12月15日及12月28日開幕營運，將為營收增添新成長動能。

健身 營收

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