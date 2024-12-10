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泓德能源前11月營收達82.29億元 投資泰創助力海外布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源集團參與泰創現增，擴大海外布局。左起為總經理周仕昌及董事長謝源一。圖／泓德能源提供
泓德能源集團參與泰創現增，擴大海外布局。左起為總經理周仕昌及董事長謝源一。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）今（10）日公布11月合併營收達12.79億元，月增34.9%，年增也達38.1%；累計前11月合併營收82.29億元，年增幅高達97.6%，已超越去年全年累計營收58.39億元，創下集團營收歷史新高。

泓德能源表示，11月營收成長主要來自台南地區漁電共生案件（約31MW）及嘉義地區漁電共生案件（約119MW）按進度投入材料及工程所帶動，另花蓮地區儲能工程（約60MW）進入施工末期，以及屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程亦有所貢獻。

泓德能源於113年12月9日召開董事會，決議通過以每股30元參與泰創工程現金增資，取得482.2萬股，現增後持股比例達11.16%。泓德能源此次投資泰創工程，看重其在台灣、中國、越南、泰國及印度的海內外豐富實績，未來將成為泓德能源拓展海外市場的重要合作夥伴之一。

泰創工程成立於1993年，於2019年興櫃，專注於無塵無菌室、水電、消防、冷凍空調及實驗室設備等工程。近年來，旗下子公司積極參與太陽能發電系統（PV）及建築整合光伏（BIPV）的規劃設計與建造。

太陽能發電 泓德能源 營收

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