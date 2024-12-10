美時營收／11月10.6億元、年減6.55% 前11月超越去年全年

美時（1795）10日公布11月合併營收10.6億元，年減6.55%；累計今年前11月合併營收達171.2億元，年增9.9%，並已超越2023全年表現。

美時表示，今年前11月亞洲市場營收年增5%，其中泰國市場增幅超過100%，為亞洲國家中成長最大的地區。自8月完成整併Teva Pharma Thailand以來，美時持續優化產品線，增加新的癌症產品，實現泰國市場癌症藥物銷售雙位數增長。新的產品組合與經驗豐富的銷售團隊間產生的綜效也顯著提升了業績。由Teva Pharma Thailand引進的產品如NATEAR和Inhalex Forte也展現出穩定增長的態勢。

在亞洲以外的出口業務方面，今年前11個月累計營收年增16%，其中來自血癌藥的強勁銷售抵消了今年戒癮藥的銷售下滑。

美時正積極擴展其在東南亞的業務版圖。今年以來，公司已宣布兩項收購案，包括Teva Pharma Thailan，以及在越南和柬埔寨年銷售額達兩千兩百萬美金的抗發炎產品Alpha Choay。美時已於8月完成對Teva Pharma Thailand的併購案， 預計Alpha Choay的交易將在2025年初完成，較原先預計的時程早了約半年。