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長榮航營收／11月182.7億元、年增2.7% 受惠感恩節假期客貨運表現佳

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

長榮航空（2618）11月合併營收達182.7億元，與去年同期合併營收177.9億元相較，年增率為2.70%，客運營收達113.2億元，貨運營收達48.2億元；累計今年1至11月合併營收達2,009.6億元，較去年同期成長10.65%。

客運方面，11月在邁入冬季之際，美洲航線西向在感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率繳出接近9成的佳績；日本航線由北而南陸續進入賞楓旺季，一線城市(東京、大阪、福岡)及仙台、青森表現亮麗；東南亞的曼谷、清邁、峴港及河內旅遊整體訂位狀況持續火熱。

貨運方面，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量，另受惠於感恩節及聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機機腹運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收表現穩定。

營收 航線 長榮航空

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