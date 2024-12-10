世界健身營收／11月8.40億元創同期新高 業績亮眼、鞏固健身品牌地位
世界健身-KY（2762）公布11月合併營收8.40億元、年增5.3%，創單月營收同期新高；累計前11月合併營收達89.46億元、年增3.7%。世界健身11月新增花蓮吉安、鳳山五甲兩家新健身俱樂部，業績表現亮眼，持續鞏固其台灣健身領導品牌地位。
其中，世界健身俱樂部花蓮吉安Sport，新館擁有3條泳道游泳池、1,800坪的健身空間，開幕會員人數累計超過3,500名會員，創下疫情後的新紀錄。
世界健身表示，台灣正處於積極拓展的道路上，計畫在未來三個半月內新增九家分店。這相當於每12天就開設一家新分店，全台分店總數將達到136家。這些新分店預計在未來幾個月，將顯著提升營收和營業利益。
世界健身董事長暨總經理柯約翰對花蓮吉安和鳳山五甲兩家新分店獲得熱烈迴響，感到非常興奮。他並提到，新店的開幕，加上強勁的擴張計畫，具體實踐了世界健身致力於健身運動，推廣至全台的承諾。
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