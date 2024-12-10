大同營收／受惠重電倍數成長 11月40.5億元攀近4月新高

大同（2371）10日公告今年11月合併營收40.5億元，月增14.7%，主要受惠於集團電力事業群出貨暢旺；惟因去年同期有大同莊園二期交屋之一次性收入墊高基期，合併營收較去年同期減少15.2%。累計合併營收受電子代工事業群產品組合調整，較去年同期略減2%。

大同本業主力—電力事業群11月營收大爆發，與10月及去年同期相較，均有5成以上的成長，累計前11個月營收與去年同期相比成長達17%。其中，重電事業受惠於台灣客戶變壓器出貨，造就營收月增高達2.8倍，年增達1.4倍，成為助攻營收向上攀升的主力；電線電纜事業受惠於台電及市面需求持續湧現，營收則較去年同期成長12%。

大同表示，由於電子大廠國內外擴廠以及電廠興建變電站，推升馬達與發電機產品出貨，馬達事業營收較去年同期成長近一成。日前贏得用於電廠設備的大型高壓馬達、及國內電信業者全台機房發電機訂單，後勢看好。節能空調事業11月營收表現亦見佳績，較10月成長近二成，主因氣溫高升以及電價上漲，廠辦、商業場所陸續汰舊空調設備，使得一級能效節能空調設備銷售興旺，業績走高。

展望12月， 大同認為，重電事業變壓器可望持續迎來國內外出貨潮，加上馬達及電線電纜等電力設備需求強勁，將帶動整體電力事業群營收獲利增長。